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Глава студорганизации, которого искали спасшие сотни людей в «Крокусе», погиб

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Андрей Сыропятов — глава организации, в которой трудоустроены студенты — гардеробщики и билетёры, участвовавшие в спасении людей из «Крокус Сити Холла», погиб.

Его друг Иван рассказал RT, что в последний раз с Андреем общались в 20:00 22 марта, после связь с ним пропала.

«Мы его искали, до сегодняшнего дня его не было ни в (списках. — RT) пострадавших, ни в погибших. Его искали порядка 500 человек», — сказал мужчина.

Сегодня вечером фамилия Сыропятова появилась в обновлённых списках МЧС.

Андрей Сыропятов курировал работу персонала по рации во время эвакуации и организовывал вывод людей.

Ранее сообщалось, что подростки Роман и Владислав, которые участвовали в спасении людей из «Крокус Сити Холла», обращаются за помощью в поисках основателя и управляющего студорганизации Сыропятова.

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