Подростки, спасшие сотню людей при теракте, ищут главу студорганизации

Подростки Роман и Владислав, которые участвовали в спасении людей из «Крокус Сити Холла», обращаются за помощью в поисках основателя и управляющего студорганизации Андрея Сыропятова.

Об этом пишет РИА Новости.

«Самый наш главный Андрей (Сыропятов. — RT) пропал. Его сейчас не могут найти. Все новостные Telegram-каналы ищут его», — рассказали они.

По словам подростков, сотрудники студорганизации обзванивают все больницы, нет никакой информации.

По их словам, в день происшествия на смену вышли 105 сотрудников. Уцелели все, кроме одного.

Ребята спасли около сотни посетителей «Крокуса».

Ранее RT поговорил с 15-летней Викторией Волчихиной, которая работала в гардеробе в подмосковном «Крокус Сити Холле» в день теракта и спасла десятки людей.