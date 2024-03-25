Подростки, спасшие сотню людей при теракте, ищут главу студорганизации
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Об этом пишет РИА Новости.
«Самый наш главный Андрей (Сыропятов. — RT) пропал. Его сейчас не могут найти. Все новостные Telegram-каналы ищут его», — рассказали они.
По словам подростков, сотрудники студорганизации обзванивают все больницы, нет никакой информации.
По их словам, в день происшествия на смену вышли 105 сотрудников. Уцелели все, кроме одного.
Ребята спасли около сотни посетителей «Крокуса».
Ранее RT поговорил с 15-летней Викторией Волчихиной, которая работала в гардеробе в подмосковном «Крокус Сити Холле» в день теракта и спасла десятки людей.