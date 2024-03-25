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Подростки, спасшие сотню людей при теракте, ищут главу студорганизации

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Подростки Роман и Владислав, которые участвовали в спасении людей из «Крокус Сити Холла», обращаются за помощью в поисках основателя и управляющего студорганизации Андрея Сыропятова.
Подростки, спасшие сотню людей при теракте, ищут главу студорганизации
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Об этом пишет РИА Новости.

«Самый наш главный Андрей (Сыропятов. — RT) пропал. Его сейчас не могут найти. Все новостные Telegram-каналы ищут его», — рассказали они.

По словам подростков, сотрудники студорганизации обзванивают все больницы, нет никакой информации.

По их словам, в день происшествия на смену вышли 105 сотрудников. Уцелели все, кроме одного.

Ребята спасли около сотни посетителей «Крокуса».

Ранее RT поговорил с 15-летней Викторией Волчихиной, которая работала в гардеробе в подмосковном «Крокус Сити Холле» в день теракта и спасла десятки людей.

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