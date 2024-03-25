RT поговорил с 15-летней работницей гардероба в «Крокусе», которая спасла людей

RT поговорил с 15-летней Викторией Волчихиной, которая работала в гардеробе в подмосковном «Крокус Сити Холле» в день теракта и спасла десятки людей.

По словам собеседницы, когда на первом этаже началась стрельба, девушка находилась на минус первом, где расположен гардероб, и сначала не поняла, что происходит.

«Мы сначала подумали: может быть, это спецэффекты, хлопушки. В итоге ко мне подбегает мой напарник Ислам и говорит: «Беги отсюда». Сотрудники гардероба начали убегать, кричали посетителям бежать к выходу и направляли их. Мы через служебные помещения пошли, людей направляли, потому что они не понимали, куда идти», — вспоминает она.

Уже на улице она вместе с коллегами собирала людей и советовала им идти в ТЦ Vegas поблизости, потому что там безопаснее. По оценке Виктории, с ней было человек 30.

Ранее Минздрав Подмосковья обновил поимённый список пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», в нём 119 человек.