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Актуальный список пострадавших в «Крокус Сити Холле» состоит из 119 фамилий

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Минздрав Подмосковья обновил поимённый список пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», в нём 119 человек.
Актуальный список пострадавших в «Крокус Сити Холле» состоит из 119 фамилий
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, по состоянию на 15:00 мск в больницах остаются 96 человек, 23 пострадавших выписаны из медучреждений.

Ранее вице-мэр Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова сообщила, что за сутки из медучреждений выписали 16 пациентов, пострадавших в результате стрельбы в «Крокусе».

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что оказание помощи пострадавшим в теракте «Крокусе» является главной заботой властей.

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