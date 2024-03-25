Актуальный список пострадавших в «Крокус Сити Холле» состоит из 119 фамилий
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
Так, по состоянию на 15:00 мск в больницах остаются 96 человек, 23 пострадавших выписаны из медучреждений.
Ранее вице-мэр Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова сообщила, что за сутки из медучреждений выписали 16 пациентов, пострадавших в результате стрельбы в «Крокусе».
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что оказание помощи пострадавшим в теракте «Крокусе» является главной заботой властей.