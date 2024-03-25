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Мишустин: помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе» — главная забота властей

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Оказание помощи пострадавшим в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» является главной заботой властей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

На встрече с депутатами Государственной думы глава кабмина подчеркнул, что пострадавшим понадобится не только психологическая, но и материальная помощь.

«Сегодня наша главная забота о жертвах этого преступления, о пациентах, которые лечатся в медицинских учреждениях, о родственниках, навещающих близких, и о семьях погибших, которым понадобится, конечно, помощь. И психологическая, и материальная», — заявил он.

Также в ходе встречи с парламентариями Мишустин заявил, что виновные в теракте в «Крокусе» не заслуживают пощады.

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