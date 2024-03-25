Мишустин: виновные в теракте в «Крокусе» не заслуживают пощады
В ходе встречи с депутатами Государственной думы, которая началась с минуты молчания, российский премьер вновь выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что террористы не заслуживают пощады.
«Сейчас идёт расследование этих событий, виновные понесут наказание, они не заслуживают пощады», — заявил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин уделяет последствиям теракта в «Крокусе» особое внимание.