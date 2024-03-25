Песков: Путин уделяет последствиям теракта в «Крокусе» особое внимание

Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», в результате которого погибли 137 человек, ещё 182 пострадали. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, главными для Путина остаются вопросы, связанные с различными аспектами последствий теракта. При этом российский лидер продолжает работать по своему графику.

«В настоящий момент каких-либо изменений нет. Те поездки, которые планируются на обозримую перспективу, (находятся. — RT) в стадии подготовки», — сообщил Песков.

Также в ходе общения с журналистами пресс-секретарь главы государства заявил, что Путин проведёт совещание о мерах, принимаемых после теракта в «Крокусе».