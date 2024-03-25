Песков: Путин уделяет последствиям теракта в «Крокусе» особое внимание
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По его словам, главными для Путина остаются вопросы, связанные с различными аспектами последствий теракта. При этом российский лидер продолжает работать по своему графику.
«В настоящий момент каких-либо изменений нет. Те поездки, которые планируются на обозримую перспективу, (находятся. — RT) в стадии подготовки», — сообщил Песков.
Также в ходе общения с журналистами пресс-секретарь главы государства заявил, что Путин проведёт совещание о мерах, принимаемых после теракта в «Крокусе».