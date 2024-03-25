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В Москве из больниц выписали 16 пострадавших при теракте в «Крокусе»

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Врачи столичных больниц продолжают оказывать помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Как сообщила вице-мэр Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова, за сутки из медучреждений выписали 16 пациентов.
В Москве из больниц выписали 16 пострадавших при теракте в «Крокусе»
  • Gettyimages.ru

Она отметила, что в столичных стационарах по-прежнему находятся 76 пациентов, четверо из которых — дети. Состояние шести человек врачи оценивают как крайне тяжёлое, ещё 23 пациентов — как тяжёлое.

«Мы наблюдаем положительную динамику по пациентам, которые были доставлены к нам в крайне тяжёлом и тяжёлом состоянии. Это позволяет оказывать медицинскую помощь им уже в профильных отделениях», — приводятся слова Раковой в Telegram-канале столичного Департамента здравоохранения.

Ранее Депздрав Москвы опубликовал список 76 госпитализированных после теракта в подмосковном концертном зале.

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