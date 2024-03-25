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Депздрав Москвы опубликовал список 76 госпитализированных после теракта

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Депздрав Москвы опубликовал актуальный список пострадавших, которые были доставлены в столичные медучреждения после теракта в «Крокус Сити Холле», в нём 76 фамилий.
Депздрав Москвы опубликовал список 76 госпитализированных после теракта
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Опубликован список граждан, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения (по состоянию на 25.03.2024)», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил особую благодарность врачам, спасающим пострадавших при теракте.

Как сообщает телеканал «360», губернатор обратил внимание, что в концертом зале в момент теракта находились жители столицы, Московской области и многих других регионов страны.

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