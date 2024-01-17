«У нас у всех одна общая задача — укрепление Отечества»: Путин посетил свой предвыборный штаб в Гостином Дворе

Владимир Путин впервые посетил свой избирательный штаб, который расположен в Гостином Дворе. Экскурсию по штабу провели актёр Владимир Машков, председатель парламента ДНР Артём Жога и главврач московской городской больницы №52 Марьяна Лысенко. Также Путин пообщался с волонтёрами, участвующими в работе штаба. Он поблагодарил их за помощь и поддержку, подчеркнув, что у всех собравшихся одна общая задача — укрепление Отечества.

В среду, 17 января, Владимир Путин прибыл в Гостиный двор, где располагается его избирательный штаб. Действующего президента встретили сопредседатели штаба худрук театра Табакова, актёр Владимир Машков, председатель парламента Донецкой Народной Республики полковник Артём Жога и главврач московской городской больницы №52 Марьяна Лысенко.

В ходе общения с ними Путин отметил, что работа его предвыборного штаба даёт уникальную возможность дополнительного контакта с людьми и сбора обратной связи.

«Надо воспользоваться этим процессом для того, чтобы обмен информацией между теми людьми, которые принимают решения, и теми, которые ждут этих решений, чтобы это было налажено», — сказал Путин.

Он также поблагодарил всех, кто принимает участие в работе штаба, в том числе волонтёров: «Особенно на, так скажем, пока сложных территориях. Это требует не просто личного времени, но и личного мужества. Я отдаю себе в этом отчёт, так что всем большое спасибо».

Общение Владимира Путина с сопредседателями своего избирательного штаба

Обращаясь к председателю Народного совета ДНР Артёму Жоге, он попросил передать самые наилучшие пожелания участникам СВО, находящимся на передовой.

Также Владимир Путин сообщил, что планирует встретиться с доверенными лицами. 28 декабря Центризбирком РФ зарегистрировал 346 человек в качестве доверенных лиц действующего президента страны на предстоящих выборах.

«Здесь дело даже не в напутствии, а в обмене информацией, мнениями, предложения какие-то. Люди очень достойные, опытные, они уважаемые в обществе. Это должна быть предметная встреча с предметным обсуждением вопросов, которые общество интересуют», — подчеркнул он.

Затем Машков, Жога и Лысенко провели для Владимира Путина экскурсию по предвыборному штабу, рассказав о проделанной работе. Штаб начал свою работу в Гостином Дворе 21 декабря, а спустя два дня стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения действующего российского лидера. Их осуществляют волонтёры, представители Народного фронта и партии «Единая Россия».

Председатель Народного совета ДНР Артём Жога передал Владимиру Путину от военных Донбасса пожелания сил и здоровья

Для регистрации кандидатом Владимиру Путину нужно собрать 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тыс. в каждом регионе. По словам Владимира Машкова, необходимое число подписей уже собрано.

«С 23 декабря начали сбор подписей и за 26 дней собрали 2 миллиона 500 тысяч подписей, даже больше. Работа шла эмоциональная... Мы уже в ближайшее время, на следующей неделе готовы предоставить в Центральную избирательную комиссию все документы со всеми сопровождающими», — заявил худрук театра Табакова.

Следом за этим Путин пообщался с волонтёрами своего избирательного штаба.

«Вас хочу поблагодарить за совместную работу, за эту помощь, за поддержку... У нас у всех одна общая задача — укрепление Отечества. Мне приятно, что в вашем лице я вижу мощную поддержку молодых поколений», — сказал Путин.

После этого он оставил пожелание на специальной доске, написав: «Спасибо за работу, за поддержку. Только вперёд! Ура!».

Также президента попросили расписаться на одной из толстовок, на которой напечатана его цитата: «Для меня Россия — вся моя жизнь».

«Это я так сказал?» — спросил Путин, рассмеявшись.

Путин: «У нас у всех одна общая задача — укрепление Отечества»

8 декабря в ходе неформального общения с героями России Владимир Путин объявил, что будет баллотироваться на пост президента страны. Спустя 10 дней он стал первым, кто сдал документы для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах, которые впервые в истории России пройдут в три дня — с 15 по 17 марта. Также впервые будет использовано дистанционное электронное голосование.