«Такое время, когда нужно принимать решение»: Путин объявил, что будет баллотироваться на пост президента России
Президент Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок. Об этом глава государства сообщил в ходе неформального общения с героями России после церемонии награждения медалями «Золотая Звезда».
В начале беседы командир батальона «Спарта» Артём Жога от лица всего Донбасса попросил Путина принять участие в президентских выборах 2024 года.
«Вы наш президент, мы — ваша команда. Вы нужны нам, вы нужны России», — сказал он.
В ответ Владимир Путин поблагодарил собеседника, подчеркнув, что «в разное время у него были разные мысли» на этот счёт.
«Но сейчас, вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», — заявил Путин.
«Я ещё раз хочу повторить, в разное время у меня были разные мысли по этому поводу, но я понимаю: сегодня, я говорил, по-другому нельзя», — добавил президент.
Позднее Артём Жога в разговоре с журналистами отметил, что просил о выдвижении Путина, в том числе от лица жителей новых регионов РФ, военных и друзей.
«Со мной были матери ребят, которые погибли, со мной был Герой Труда, глава одного из предприятий, был шахтёр из Забайкальского края. Все мы сошлись в этой мысли, что нужно просить Владимира Владимировича, чтобы он баллотировался», — подчеркнул он.
По словам военного, глава государства также ответил, что «времена бывают разные, трудные, тяжёлые, но на данный момент он будет с народом».
Командир батальона «Спарта» сообщил о готовности стать доверенным лицом Путина: «С честью приму и выполню те поручения, которые возложит на меня Владимир Владимирович».
«Путин реагировал на обращения людей»
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение Владимира Путина баллотироваться на пост президента не было домашней заготовкой.
«Он реагировал на обращения людей героических, поэтому да, это была реакция», — сказал официальный представитель Кремля.
Он также указал, что предвыборная кампания Владимира Путина де-факто началась, но де-юре ещё нет, поскольку действующему президенту ещё нужно зарегистрироваться в качестве кандидата и соблюсти все необходимые формальности.
Решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах поддержал вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов.
«Единая Россия», безусловно, поддерживает выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом в президенты Российской Федерации и сделает всё для победы нашего лидера на предстоящих выборах», — отметил он.
Глава Совфеда Валентина Матвиенко также подчеркнула, что решение действующего главы государства стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы, дополнительной гарантией сохранения и развития России как справедливого и социального государства.
«Наш президент никогда не избегал и не избегает ответственных решений. И сегодня он ещё раз это подтвердил», — отметила в своём Telegram-канале Матвиенко.
Президентские выборы 2024 года
7 декабря Совет Федерации на пленарном заседании назначил дату следующих выборов президента России на 17 марта 2024 года. Этим решением был дан старт предвыборной кампании, подчёркивала глава Совфеда Валентина Матвиенко.
8 декабря Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение, что голосование на выборах президента России будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года.
«Голосование в течение трёх дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным.
Впервые оно применялось во время пандемии в целях обеспечения безопасности избирателей, но с течением времени этот формат пришёлся по душе большинству избирателей и из-за других его преимуществ.
Это подтверждают социологические опросы: по данным ВЦИОМ, удобство голосования в течение трёх дней признали 74% россиян», — пояснила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Также на заседании комиссии был утверждён календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов президента. До 27 декабря свою кандидатуру для участия в выборах могут выдвинуть самовыдвиженцы. Для кандидатов, выдвинутых партиями, крайний срок — 1 января 2024 года.
Право зарегистрировать своего кандидата имеют пять партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди».
Кроме того, решением ЦИК РФ будут организованы передвижные пункты голосования для групп избирателей, проживающих в населённых пунктах, где нет помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
«Речь идёт о небольших посёлках, где остались люди пожилые, к которым только летом приезжают родственники, где не очень хорошие дороги, редко ходит муниципальный транспорт. Наши коллеги в регионах, добираясь туда, часто слышат слова благодарности. Эта форма голосования очень востребована и важна. Мы тут не гонимся за массовостью, этих людей не так много, но они для нас не менее важны, чем избиратели, которые проживают в более комфортных условиях», — указала Памфилова.