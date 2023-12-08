Путин сообщил Герою ДНР Жоге о планах выдвигаться на новый срок

Российский лидер Владимир Путин сообщил Герою ДНР Артёму Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участников встречи.

Уточняется, что Жога призвал Путина выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах и президент России ответил согласием.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на прямую линию поступает много обращений с просьбой к Путину баллотироваться на пост главы государства.

7 декабря сообщалось, что сенаторы Совфеда проголосовали за проведение президентских выборов в России 17 марта.