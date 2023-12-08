Путин сообщил Герою ДНР Жоге о планах выдвигаться на новый срок
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участников встречи.
Уточняется, что Жога призвал Путина выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах и президент России ответил согласием.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на прямую линию поступает много обращений с просьбой к Путину баллотироваться на пост главы государства.
7 декабря сообщалось, что сенаторы Совфеда проголосовали за проведение президентских выборов в России 17 марта.