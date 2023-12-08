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Путин сообщил Герою ДНР Жоге о планах выдвигаться на новый срок

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RT
Российский лидер Владимир Путин сообщил Герою ДНР Артёму Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок.
Путин сообщил Герою ДНР Жоге о планах выдвигаться на новый срок
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участников встречи.

Уточняется, что Жога призвал Путина выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах и президент России ответил согласием.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на прямую линию поступает много обращений с просьбой к Путину баллотироваться на пост главы государства.

7 декабря сообщалось, что сенаторы Совфеда проголосовали за проведение президентских выборов в России 17 марта.

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