ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 78,5% жителей России

Российскому президенту Владимиру Путину доверяют более 78% жителей России, свидетельствуют итоги опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что всероссийский опрос состоялся с 27 ноября по 3 декабря, были опрошены 1600 респондентов в возрасте более 18 лет.

Так, 78,5% респондентов заявили о своём доверии Владимиру Путину, ещё 17,3% ответили отрицательно.

На вопрос, в целом одобряют либо не одобряют деятельность главы государства, 75,8% заявили, что одобряют, ещё 14,8% заявили, что не одобряют.

Ранее сообщалось, что более двух третей опрошенных фондом «Общественное мнение» (ФОМ) россиян считают, что Владимиру Путину следует участвовать в президентских выборах в 2024 году.