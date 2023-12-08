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ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 78,5% жителей России

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Российскому президенту Владимиру Путину доверяют более 78% жителей России, свидетельствуют итоги опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 78,5% жителей России
  • РИА Новости

Отмечается, что всероссийский опрос состоялся с 27 ноября по 3 декабря, были опрошены 1600 респондентов в возрасте более 18 лет.

Так, 78,5% респондентов заявили о своём доверии Владимиру Путину, ещё 17,3% ответили отрицательно.

На вопрос, в целом одобряют либо не одобряют деятельность главы государства, 75,8% заявили, что одобряют, ещё 14,8% заявили, что не одобряют.

Ранее сообщалось, что более двух третей опрошенных фондом «Общественное мнение» (ФОМ) россиян считают, что Владимиру Путину следует участвовать в президентских выборах в 2024 году. 

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