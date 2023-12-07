ФОМ: 70% россиян считают, что Путину следует участвовать в президентских выборах

Более двух третей опрошенных фондом «Общественное мнение» (ФОМ) россиян считают, что российскому лидеру Владимиру Путину следует участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом заявила управляющий директор проектов фонда Лариса Паутова.

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Отмечается, что 70% респондентов посоветовали Путину баллотироваться на новый срок, 15% заявили об обратном, ещё 7% опрошенных затруднились с ответом, передаёт РИА Новости. В опросе приняли участие 6,1 тыс. человек в конце октября — в начале ноября. Ранее сообщалось, что, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 78% российских граждан заявили, что готовы принять участие в президентских выборах в России в 2024 году.