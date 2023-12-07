ВЦИОМ: 78% россиян заявили о готовности участвовать в выборах президента России

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 78% российских граждан заявили, что готовы принять участие в президентских выборах в России в 2024 году.

Об этом говорится на сайте ВЦИОМ.

«Уже сейчас 78% опрошенных декларируют готовность принять участие в выборах», — говорится в результатах.

Отмечается, что 89% опрошенных считают проведение выборов важным событием для страны. При этом 84% граждан считают президентские выборы важным событием и для себя лично.

Ранее сенаторы Совета Федерации проголосовали за проведение президентских выборов в России 17 марта.