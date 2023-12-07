ВЦИОМ: 78% россиян заявили о готовности участвовать в выборах президента России
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ВЦИОМ.
«Уже сейчас 78% опрошенных декларируют готовность принять участие в выборах», — говорится в результатах.
Отмечается, что 89% опрошенных считают проведение выборов важным событием для страны. При этом 84% граждан считают президентские выборы важным событием и для себя лично.
Ранее сенаторы Совета Федерации проголосовали за проведение президентских выборов в России 17 марта.