«Важнейшее событие политической жизни страны»: Совфед назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Как отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, в стране стартовала предвыборная кампания. 8 декабря ЦИК РФ рассмотрит возможность организации трёхдневного голосования на предстоящих выборах. По словам главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, впервые в новой истории России выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, но в ЦИК готовы к реагированию на все возможные вызовы и угрозы.

Совет Федерации назначил дату следующих выборов президента России на 17 марта 2024 года. Соответствующее постановление верхней палаты Федерального собрания вступило в силу со дня опубликования.

При этом ЦИК РФ может в течение ближайших десяти дней принять решение о проведении многодневного голосования. По словам главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, 8 декабря будет рассмотрен вопрос о проведении выборов в течение трёх дней — 15, 16 и 17 марта 2024 года. Кроме того, будет принято решение об организации электронного голосования.

«Подготовку к выборам главы государства мы ведём последовательно и системно. Мы прекрасно осознаём все те вызовы и угрозы, с которыми неизбежно придётся столкнуться на нашем электоральном фронте, мы к этому готовы и уверены, что успешно справимся!» — сказала Памфилова.

По её словам, впервые в новой истории РФ выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, когда бал правит русофобия, бесноватые санкции, бессовестная экспроприация всего российского: «И всё только потому, что наша страна, оберегая национальную идентичность, безопасность и независимость, предпочла свой путь развития, свой многонациональный русский мир».

В ЦИК также разработали проект о порядке видеонаблюдения на выборах президента. Планируется, что средства видеонаблюдения будут установлены в общей сложности на 40 тыс. объектов (в помещениях для голосования, в территориальных избиркомах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей и в ТИК дистанционного электронного голосования). Камеры будут наблюдать за местами выдачи бюллетеней, ящиками для голосования и КОИБ, а также за сейфами и другими местами хранения избирательной документации.

Кроме того, с 17 февраля по 7 марта 2024 года 89,4 тыс. участковых избирательных комиссий во всех субъектах страны проведут адресное информирование и оповещение избирателей о сроках, времени и местах, а также о формах голосования на выборах президента, в том числе с использованием специального мобильного приложения «ИнформУИК».

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Как отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, решением о назначении даты президентских выборов даётся старт предвыборной кампании.

«Выборы президента — это всегда важнейшее событие политической жизни страны, которое во многом будет определять вектор будущего развития России, — сказала она. — Выборы — это не просто политическая процедура. Это наивысшее проявление принципа народовластия, лежащего в основе российской государственности».

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По её словам, российское государство твёрдо придерживается конституционных ценностей, несмотря на непростые внешние обстоятельства, попытки противника ослабить РФ, разрушить экономику, посеять разлад в обществе.

Матвиенко также отметила, что проведение выборов президента России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях станет своего рода кульминацией воссоединения этих регионов с РФ.

«Наши граждане, наше общество сегодня как никогда консолидировалось и готово принимать участие в решении важнейших государственных вопросов. Задача государства — это доверие общества оправдать, не допустить даже малейших нарушений, провокаций, ошибок, халатности. Внутренняя легитимность, доверие людей к результатам голосования для нас важнее всего. Наш долг — такую легитимность гарантировать. Именно это имеет для нас значение, а не уже заранее составленные доклады ангажированных иностранных организаций, которые обязательно попытаются дискредитировать наши выборы. Они нам уже давно неинтересны. Это наша судьба и наша страна», — подчеркнула глава Совфеда РФ.

Действующим президентом России является Владимир Путин. В 2018 году он одержал победу на выборах в первом туре. За него проголосовали 76,69% россиян. Его соперниками были Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что до сих пор никаких заявлений от Владимира Путина относительно участия в выборах 2024 года не было: «Давайте наберёмся терпения».