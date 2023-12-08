Жога подтвердил заявление Путина о намерении переизбираться на новый срок

Герой ДНР Артём Жога подтвердил журналистам информацию, что призывал президента России Владимира Путина баллотироваться на новый срок — и он согласился.

РИА Новости отмечает: Жога сказал, что Путин будет баллотироваться, потому что «именно сегодня нужно быть с народом».

По его словам, он решил обратиться к президенту России с соответствующей просьбой на церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле, так как хотел «передать просьбу всех жителей», всех, кого знает, «чтобы он принял участие в выборах».

Жога отметил, что готов голосовать на предстоящих выборах только за Путина.

Он также добавил, что можно считать, что предвыборная кампания Путина уже началась.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок.