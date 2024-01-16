RT в Telegram
Подпишись

Турчак: более 1 млн подписей собрано в ЕР в поддержку выдвижения президента

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что более 1 млн подписей собрано на площадках ЕР в поддержку выдвижения президента.
Турчак: более 1 млн подписей собрано в ЕР в поддержку выдвижения президента
  • РИА Новости

«Более миллиона подписей с момента начала процедуры собрано на площадках Единой России в поддержку выдвижения президента», — приводит его заявление официальный Telegram-канал «Единой России».

При этом работают около 20 тыс. волонтёров, которые выезжают на труднодоступные территории, где нет стационарных пунктов сбора.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» откроет в январе в российских регионах порядка 50 штабов общественной поддержки для реализации образовательных и других проектов.

В ряде городов России началась кампания по наружной рекламе кандидата на должность президента Путина со слоганом «Россия. Путин. 2024».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить