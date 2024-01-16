Турчак: более 1 млн подписей собрано в ЕР в поддержку выдвижения президента
- РИА Новости
«Более миллиона подписей с момента начала процедуры собрано на площадках Единой России в поддержку выдвижения президента», — приводит его заявление официальный Telegram-канал «Единой России».
При этом работают около 20 тыс. волонтёров, которые выезжают на труднодоступные территории, где нет стационарных пунктов сбора.
Ранее сообщалось, что «Единая Россия» откроет в январе в российских регионах порядка 50 штабов общественной поддержки для реализации образовательных и других проектов.
В ряде городов России началась кампания по наружной рекламе кандидата на должность президента Путина со слоганом «Россия. Путин. 2024».