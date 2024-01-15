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«Единая Россия» в январе откроет порядка 50 штабов общественной поддержки в регионах

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«Единая Россия» откроет в январе в российских регионах порядка 50 штабов общественной поддержки для реализации образовательных и других проектов.
«Единая Россия» в январе откроет порядка 50 штабов общественной поддержки в регионах
  • РИА Новости

Об этом проинформировал руководитель центрального исполкома политсилы Александр Сидякин. Заявление распространила пресс-служба партии.

По его словам, штабы общественной поддержки будут открыты в январе в Тульской, Запорожской, Ленинградской, Курской, Пензенской, Тверской, Липецкой и Мурманской областях. 

Кроме того, они появятся в Чувашии, Дагестане, Крыму, Коми, в Ставропольском и Пермском краях и на территории ряда других регионов.

Сидякин рассказал, что в штабах будут реализовываться образовательные и общественные проекты, а также будут проводиться мастер-классы и вебинары.

Он добавил, что основной задачей штабов является предоставление социально активным гражданам возможности реализации своих проектов и идей.

Сидякин напомнил, что первые штабы общественной поддержки ЕР были открыты в 2022 году.

«За время работы существующих штабов мы провели более 3 тыс. мероприятий. Участие в них приняли более 250 тыс. человек», — отметил он.

По его словам, все проекты, реализуемые в штабах общественной поддержки, масштабируют и в новых регионах.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» 16 января проведёт сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидатом в президенты России действующего главы государства Владимира Путина.

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