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В России стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

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Сбор подписей в поддержку самовыдвижения российского лидера Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства стартует 23 декабря.

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что он будет продолжаться до конца января.

Ранее ЦИК зарегистрировала поданные Путиным документы.

Также ЦИК утвердила порядок приёма подписных листов кандидатов в президенты.

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