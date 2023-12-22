ЦИК России утвердила порядок приёма подписных листов кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок приёма и проверки подписных листов, которые нужно собрать в поддержку кандидатов на должность президента России.

Об этом информирует пресс-служба ЦИК.

«ЦИК России утвердила порядок приёма и проверки подписных листов, собранных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата на должность президента России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ЦИК необходимо предоставить не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей избирателей, если речь идёт о самовыдвижении. При этом уточняется, что на один российский регион должно приходиться не более 7500 подписей.

Что касается кандидатов от партии, они должны предоставить не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей. На один российский регион должно приходиться не более 2500 подписей.

Ранее стало известно, что президентские выборы в России впервые пройдут с использованием онлайн-голосования.