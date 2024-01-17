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Более 2,5 млн подписей собрано в поддержку кандидата в президенты Путина

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Более 2,5 млн подписей собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщили в его избирательном штабе.
Более 2,5 млн подписей собрано в поддержку кандидата в президенты Путина
  • РИА Новости

«По всей стране собрано более 2,5 млн подписей в поддержку кандидата на должность президента России Владимира Путина», — отметили в штабе.

Из российских регионов продолжают доставляться в центральный штаб собранные документы. Одновременно с этим осуществляется проверка подписных листов.

Сбор подписей осуществляют волонтёрские организации, Общероссийский народный фронт и партия «Единая Россия».

Ранее в ряде городов России началась кампания по наружной рекламе кандидата на должность президента Путина со слоганом «Россия. Путин. 2024».

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что в избирательной кампании к настоящему моменту принимают участие 11 человек, из которых восемь были выдвинуты от политпартий, трое — самовыдвиженцы.

По её словам, три кандидата — «полноценные, официально зарегистрированные»: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ.

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