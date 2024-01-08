Была переоборудована для поражения наземных целей: над Белгородской областью перехвачена украинская ракета С-200

В 07:00 мск средства ПВО сбили над территорией Белгородской области украинскую зенитную ракету С-200, переделанную для поражения наземных целей, сообщили в Минобороны РФ. Этот российский регион в последние десять дней регулярно становится объектом атак со стороны войск киевского режима. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, около 300 жителей Белгорода сейчас находятся в пунктах временного размещения.

Утром 8 января Минобороны России сообщило о пресечении очередной попытки атаки войск киевского режима на Белгород.

«В 07:00 пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Атаки на Белгород

30 декабря войска киевского режима ударили по Белгороду. Обстрел вёлся ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Погибли 25 человек, более 100 получили ранения.

Как отметили в российском Минобороны, таким образом ВСУ пытались отвлечь внимание от поражений на фронте и надеялись спровоцировать российскую армию на подобные действия.

Владимир Путин заявил, что произошедшее 30 декабря — террористический акт в исполнении киевского режима.

«Просто удар, целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому и назвать нельзя», — говорил президент на встрече с российскими военнослужащими, получившими ранения в ходе СВО.

По словам главы государства, у него «всё кипит» в связи с атакой ВСУ, но Россия не будет отвечать зеркально и продолжит наносить удары по центрам принятия решений, по местам скопления военнослужащих, наёмников, а также по военным объектам киевского режима.

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«Мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал. Безусловно, ни одно такое преступление — а это, безусловно, преступление против гражданского населения — безнаказанным не останется, это сто процентов, сомнений быть не может», — подчеркнул Путин.

В первые дни 2024 года войска киевского режима продолжали обстрелы.

2 января в Белгороде четырежды запускалась сирена ракетной опасности. В общей сложности в течение суток над Белгородской областью были сбиты две ракеты ОТРК «Точка-У» и 24 ракеты РСЗО «Ольха».

3 января средства ПВО уничтожили 12 ракет: шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха».

В ночь на 5 января на подлёте к Белгороду было сбито десять воздушных целей. Днём 6 января ВСУ выпустили по региону более 120 снарядов из артиллерии, гранатомётов и миномётов, в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.

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Согласно последним данным, после обстрелов со стороны ВСУ в детской областной больнице находятся шестеро детей, все они в удовлетворительном состоянии. В больницах Белгорода в общей сложности проходят лечение 36 пациентов.

«Тяжёлых среди них нет, все получают необходимое лечение и ждут выписки», — подчёркивал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В свою очередь, мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что в городе повреждено более 500 автомобилей.

«По данным на этот момент, известно о повреждении 519 единиц автотранспорта. В ночь на 29 декабря было повреждено 44 машины, 30 декабря — 274, 2 января — 103, 4 января — 98», — написал он в своём Telegram-канале.

Школьникам и студентам продлили каникулы

Помимо этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние сутки поступило 1,3 тыс. заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов.

«Созвонился со своими коллегами-губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Они все готовы нам оказать помощь. Сейчас мы уже отправили своих специалистов посмотреть место размещения детей. Формируем группы и будем их уже отправлять», — подчеркнул он.

Напомним, что школьникам и студентам из Белгорода, а также ряда муниципалитетов Белгородской области продлили каникулы до 19 января.

При этом около 300 жителей Белгорода размещены в пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района.