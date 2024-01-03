«С утра было два обстрела»: губернатор Гладков назвал напряжённой ситуацию в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал напряжённой ситуацию в Белгороде. По его словам, утром 3 января ВСУ совершили два обстрела. Предварительно сообщается, что никто не пострадал. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО были сбиты шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха».

Киевский режим продолжает попытки атаковать Белгород. Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, утром 3 января украинские вооружённые формирования совершили два обстрела.

По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО были сбиты 12 ракет: шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха».

«Как только рассветёт, будем проводить подомовой обход, смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады и приступать к восстановительным работам. Начнём обход вместе с заместителями, с министрами, с мэром города», — подчеркнул он.

Гладков подчеркнул, что ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряжённой.

По его словам, 8 января состоится заседание оперативного штаба, на котором будет принято решение продлить школьные каникулы в регионе до 19 января.

«Я думаю, что все вы согласитесь, что эта мера на сегодняшний день необходима. А дальше будем смотреть, принимать решения по оперативной обстановке. Детские сады в этих муниципальных образованиях будут работать в режиме дежурных групп», — пояснил Гладков.

Обстрелы 2 января

Губернатор Белгородской области подчеркнул, что накануне в регионе был тяжёлый день.

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«Один человек, к великому горю, погиб. Хотел бы высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. 11 человек получили ранения: восемь человек отпущены, получили амбулаторную помощь, три человека продолжают оставаться в стационарах», — написал он в своём Telegram-канале.

2 января в Белгороде четырежды запускалась сирена ракетной опасности. В общей сложности в течение суток были сбиты две ракеты ОТРК «Точка-У» и 24 ракеты РСЗО «Ольха».

Мэр Белгорода Валентин Демидов, в свою очередь, сообщил, что 3 и 4 января в городе не будут работать крупные торговые центры и ряд кинотеатров.

«Последние события таковы, что эту меру считаем необходимой. Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома. Благодарен бизнесменам за понимание. Безопасность и сохранение жизней людей — сейчас главное. Уверен, что горожане также отнесутся с пониманием», — заявил он.

Градоначальник также призвал местных жителей не снимать и не выкладывать нигде видео и фото, которые связаны с последствиями обстрелов и в целом с СВО.

«Публикуя такой контент, вы должны быть готовы разделить ответственность за следующие прилёты и возможные трагические ситуации, если ПВО не сможет справиться. Это равносильно преступлению. Это предательство!» — подчеркнул Демидов.

Теракт 30 декабря

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что после обстрела, совершённого ВСУ 30 декабря, в лечебных учреждениях продолжают находиться 70 человек, 25 из них — в федеральных клиниках. По его словам, некоторые из пострадавших по-прежнему в тяжёлом состоянии.

Спустя пять дней после этого обстрела с призывом к киевскому режиму выступили в ООН.

«Тревожная эскалация боевых действий, десятки мирных жителей убиты на Украине и в России. Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения на гражданские объекты. Фолькер Тюрк призывает к немедленным шагам по деэскалации, обеспечению защиты гражданских лиц и уважению международного права», — говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека.

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Напомним, что в результате обстрела Белгорода погибли 25 человек, в том числе пять детей. Ранения получили более 100 человек. Владимир Путин заявил, что произошедшее 30 декабря — террористический акт в исполнении киевского режима.

«Просто удар, целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому и назвать нельзя», — говорил президент на встрече с российскими военнослужащими, получившими ранения в ходе СВО.

По словам главы государства, у него «всё кипит» после этой атаки со стороны ВСУ, но Россия не будет отвечать зеркально и продолжит наносить удары по центрам принятия решений, по местам скопления военнослужащих, наёмников, а также по военным объектам киевского режима.

«Мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал. Безусловно, ни одно такое преступление, а это, безусловно, преступление против гражданского населения, безнаказанным не останется, это сто процентов, сомнений быть не может», — подчеркнул Путин.