«От осколочных ранений скончался на месте»: при обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб мужчина
Дежурные средства ПВО сбили 17 ракет РСЗО «Ольха»
Днём во вторник, 2 января, войска киевского режима трижды предпринимали попытки нанести удар по объектам на территории Белгородской области.
По данным Минобороны России, около 12:00 мск над регионом дежурными средствами ПВО было сбито четыре ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха». Спустя час было уничтожено ещё пять подобных снарядов. В 14:30 мск был пресечён полёт ещё восьми ракет РСЗО «Ольха».
Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, по предварительным данным, в результате произошедшего погиб один человек: «Мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте».
«Ещё четверо человек пострадали в районе авторынка. Двоих забрала скорая помощь — у мужчины и женщины осколочные ранения, их осматривают врачи областной клинической больницы. Двое пострадавших мужчин от госпитализации отказались. Ещё одна пострадавшая доставлена в травмпункт», — написал он в своём Telegram-канале.
Также зафиксированы повреждения строений в частном секторе, четырёх автомобилей и автобуса.
Теракт в Белгороде 30 декабря
Днём 30 декабря ВСУ нанесли неизбирательный комбинированный удар по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Тогда была сбита большая часть средств поражения, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от перехваченных ракет «Ольха» упали на город.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
В результате обстрела Белгорода погибли 25 человек, в том числе пять детей. Ранения получили более 100 человек.Также на russian.rt.com Эвакуация пострадавших из Белгорода в Москву — видео
В ответ на теракт в Белгороде Вооружённые силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.
По данным Минобороны России, в результате высокоточного ракетного удара по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» были уничтожены представители ГУР Минобороны Украины и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде, а также до 200 иностранных наёмников.
Также был нанесён удар по зданию СБУ по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования «Правый сектор»*, в результате которого были ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наёмники и боевики подразделения «Кракен».
Накануне Владимир Путин заявил, что произошедшее 30 декабря в Белгороде — террористический акт в исполнении киевского режима.
«Просто удар, целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому и назвать нельзя», — сказал президент на встрече с российскими военнослужащими, получившими ранения в ходе СВО.
По словам главы государства, у него «всё кипит» после этой атаки со стороны ВСУ, но Россия не будет отвечать зеркально и продолжит наносить удары по центрам принятия решений, по местам скопления военнослужащих, наёмников, а также по военным объектам киевского режима.
«Мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал. Безусловно, ни одно такое преступление, а это, безусловно, преступление против гражданского населения, безнаказанным не останется, это сто процентов, сомнений быть не может», — подчеркнул Путин.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).