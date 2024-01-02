«От осколочных ранений скончался на месте»: при обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб мужчина

Днём 2 января в течение двух с половиной часов дежурными средствами ПВО над Белгородской областью было сбито 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха», которыми войска киевского режима пытались атаковать объекты на территории РФ. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атак со стороны ВСУ погиб мужчина, ещё пять человек получили ранения.

Днём во вторник, 2 января, войска киевского режима трижды предпринимали попытки нанести удар по объектам на территории Белгородской области.

По данным Минобороны России, около 12:00 мск над регионом дежурными средствами ПВО было сбито четыре ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха». Спустя час было уничтожено ещё пять подобных снарядов. В 14:30 мск был пресечён полёт ещё восьми ракет РСЗО «Ольха».

Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, по предварительным данным, в результате произошедшего погиб один человек: «Мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте».

«Ещё четверо человек пострадали в районе авторынка. Двоих забрала скорая помощь — у мужчины и женщины осколочные ранения, их осматривают врачи областной клинической больницы. Двое пострадавших мужчин от госпитализации отказались. Ещё одна пострадавшая доставлена в травмпункт», — написал он в своём Telegram-канале.

Также зафиксированы повреждения строений в частном секторе, четырёх автомобилей и автобуса.

Теракт в Белгороде 30 декабря

Днём 30 декабря ВСУ нанесли неизбирательный комбинированный удар по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Тогда была сбита большая часть средств поражения, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от перехваченных ракет «Ольха» упали на город.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

В результате обстрела Белгорода погибли 25 человек, в том числе пять детей. Ранения получили более 100 человек.

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В ответ на теракт в Белгороде Вооружённые силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.

По данным Минобороны России, в результате высокоточного ракетного удара по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» были уничтожены представители ГУР Минобороны Украины и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде, а также до 200 иностранных наёмников.

Также был нанесён удар по зданию СБУ по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования «Правый сектор»*, в результате которого были ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наёмники и боевики подразделения «Кракен».

Также по теме «Целенаправленный удар по гражданскому населению»: Путин назвал терактом обстрел Белгорода со стороны ВСУ Произошедшее в Белгороде — террористический акт, заявил Владимир Путин на встрече с российскими военнослужащими, получившими ранения в...

Накануне Владимир Путин заявил, что произошедшее 30 декабря в Белгороде — террористический акт в исполнении киевского режима.

«Просто удар, целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому и назвать нельзя», — сказал президент на встрече с российскими военнослужащими, получившими ранения в ходе СВО.

По словам главы государства, у него «всё кипит» после этой атаки со стороны ВСУ, но Россия не будет отвечать зеркально и продолжит наносить удары по центрам принятия решений, по местам скопления военнослужащих, наёмников, а также по военным объектам киевского режима.

«Мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал. Безусловно, ни одно такое преступление, а это, безусловно, преступление против гражданского населения, безнаказанным не останется, это сто процентов, сомнений быть не может», — подчеркнул Путин.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).