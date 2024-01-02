Сирена ракетной опасности в третий раз за день сработала в Белгороде.

Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности», — заявил Гладков у себя в Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщил, что системы противовоздушной обороны вновь сработали в Белгородской области, на подлёте к административному центру было сбито пять воздушных целей.

Минобороны России сообщило, что российские системы противовоздушной обороны 2 января уничтожили четыре украинские ракеты «Ольха» над Белгородской областью.