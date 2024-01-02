Сирена ракетной опасности в третий раз за день сработала в Белгороде
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Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности», — заявил Гладков у себя в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщил, что системы противовоздушной обороны вновь сработали в Белгородской области, на подлёте к административному центру было сбито пять воздушных целей.
Минобороны России сообщило, что российские системы противовоздушной обороны 2 января уничтожили четыре украинские ракеты «Ольха» над Белгородской областью.