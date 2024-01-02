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Губернатор Гладков: пять целей сбито на подлёте к Белгороду, пострадала женщина

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Системы противовоздушной обороны вновь сработали в Белгородской области, на подлёте к административному центру сбито пять воздушных целей.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, есть одна пострадавшая — у женщины рваная рана левой кисти», — написал он.

Пострадавшую осмотрели медики скорой помощи, она отказалась от госпитализации. 

Гладков рассказал, что в Белгороде торговое помещение и несколько машин повреждены осколками.

Ранее сообщалось, что в Белгороде второй раз за день сработала сирена ракетной опасности.

Минобороны России сообщило, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинские ракеты «Ольха» над Белгородской областью. Гладков ранее сообщал о пострадавшем 2 января мужчине.

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