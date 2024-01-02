Губернатор Гладков: пять целей сбито на подлёте к Белгороду, пострадала женщина
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, есть одна пострадавшая — у женщины рваная рана левой кисти», — написал он.
Пострадавшую осмотрели медики скорой помощи, она отказалась от госпитализации.
Гладков рассказал, что в Белгороде торговое помещение и несколько машин повреждены осколками.
Ранее сообщалось, что в Белгороде второй раз за день сработала сирена ракетной опасности.
Минобороны России сообщило, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинские ракеты «Ольха» над Белгородской областью. Гладков ранее сообщал о пострадавшем 2 января мужчине.