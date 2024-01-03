В ООН призвали к деэскалации конфликта после гибели людей в России и на Украине

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к деэскалации и защите гражданского населения после гибели людей в России и на Украине.

Об этом написало его управление в соцсети X.

«Фолькер Тюрк призывает к немедленным шагам по деэскалации, обеспечению защиты гражданских лиц и уважению международного права», — говорится в заявлении.

Также в управлении подчеркнули, что международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения на гражданские объекты.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что многие страны в ООН начали осознавать гнилое нутро киевского режима, а также цинизм западных стран.

Также помощник Генсека ООН Халед Хиари на фоне атаки ВСУ на Белгород призвал стороны украинского конфликта не обстреливать гражданские объекты и мирных граждан.