Полянский заявил, что в ООН начали осознавать гнилое нутро киевского режима

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что многие страны в ООН начали осознавать гнилое нутро киевского режима, а также цинизм западных стран.

Об этом он написал в Telegram.

Как отметил Полянский, 2023 год выдался непростым, однако он лучше прошлого года, потому что в ООН чувствуется изменение восприятия конфликта на Украине.

«Гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер начали осознавать многие наши коллеги по ООН», — говорится в сообщении.

Полянский добавил, что для многих в ООН становится очевидна роль Запада в эскалации конфликта, а также его двуличие, цинизм и избирательная слепота.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США, большинство стран Евросоюза и Великобритания являются соучастниками преступлений Киева.