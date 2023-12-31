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Полянский заявил, что в ООН начали осознавать гнилое нутро киевского режима

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что многие страны в ООН начали осознавать гнилое нутро киевского режима, а также цинизм западных стран.
Полянский заявил, что в ООН начали осознавать гнилое нутро киевского режима
  • AP

Об этом он написал в Telegram.

Как отметил Полянский, 2023 год выдался непростым, однако он лучше прошлого года, потому что в ООН чувствуется изменение восприятия конфликта на Украине.

«Гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер начали осознавать многие наши коллеги по ООН», — говорится в сообщении.

Полянский добавил, что для многих в ООН становится очевидна роль Запада в эскалации конфликта, а также его двуличие, цинизм и избирательная слепота.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США, большинство стран Евросоюза и Великобритания являются соучастниками преступлений Киева.

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