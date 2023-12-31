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Небензя заявил, что страны Запада являются соучастниками преступлений Киева

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США, большинство стран Евросоюза и Великобритания являются соучастниками преступлений Киева. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Брюссель наряду с Вашингтоном и Лондоном, а также большинство стран Евросоюза являются соучастниками творимых киевской шайкой преступлений», — сказал он на заседании Совбеза ООН по теме атаки на Белгород.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число жертв обстрела Белгорода со стороны украинской армии увеличилось до 21, трое из них — дети. 

По данным Министерства обороны России, ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Вместе с этим удар был нанесён реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

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