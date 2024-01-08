МО: средства ПВО в 07:00 перехватили ракету С-200 над Белгородской областью

Средства ПВО в 07:00 мск перехватили украинскую ракету С-200 над Белгородской областью.

Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что зенитная ракета была переоборудована для поражения наземных целей на территории России.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО пресекли ещё одну попытку Киева совершить террористическую атаку на объекты внутри страны с использованием беспилотника.

Мирная жительница получила ранение в результате сброса боеприпаса с беспилотника Вооружённых сил Украины в Старомихайловке.