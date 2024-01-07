Пушилин заявил, что на Украине перешли грань ударами по Белгороду и Донецку
«Мы работаем, очень жёстко работаем... но по военным объектам... Это никак не должно касаться гражданского населения, мамочек с детьми в городах», — сказал он в интервью РИА Новости.
Пушилин подчеркнул, что противник перешёл все грани, но уподобляться ему будет для России больнее.
30 декабря ВСУ атаковали мирное население Белгорода двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям.
В результате удара погибли 25 человек. Президент Владимир Путин назвал атаку ВСУ терактом.