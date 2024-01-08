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LCI: Запад может лишить Украину финансирования из-за удара по Белгороду

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Западные страны могут лишить Украину финансирования из-за удара по Белгороду. Такое мнение выразила международный обозреватель телеканала LCI Магали Барте.

«Если атаки по Белгороду будут нарастать, и всё больше мирных жителей будет гибнуть, иностранным правительствам будет сложно соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной», — цитирует её РИА Новости.

30 декабря ВСУ атаковали мирное население Белгорода двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям.

В результате удара погибли 25 человек. Президент Владимир Путин назвал атаку ВСУ терактом.

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