Постпредство: генсек ОБСЕ заняла сторону Украины, не осудив удары по Белгороду
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Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале постпредства России при ОБСЕ.
Отмечается, что Мальта продолжает курс на предвзятые оценки касательно специальной военной операции.
В постпредстве отметили, что генсек ОБСЕ приняла сторону преступного киевского режима и никак не осудила варварские ракетные атаки Белгорода, из-за которых погибли десятки гражданских лиц, в том числе дети.
«Таким образом, Мальта и секретариат ОБСЕ продолжают курс на форсированное обрушение организации, попирая свои мандаты», — заявили в постпредстве.
Ранее постпредство России призвало ОБСЕ отреагировать на обстрел Белгорода.