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Постпредство: генсек ОБСЕ заняла сторону Украины, не осудив удары по Белгороду

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Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в лице генсека Хельги Шмид и председательствующей в ней Мальты заняло сторону Киева, не осудив обстрелы Белгорода со стороны ВСУ.
Постпредство: генсек ОБСЕ заняла сторону Украины, не осудив удары по Белгороду
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале постпредства России при ОБСЕ.

Отмечается, что Мальта продолжает курс на предвзятые оценки касательно специальной военной операции.

В постпредстве отметили, что генсек ОБСЕ приняла сторону преступного киевского режима и никак не осудила варварские ракетные атаки Белгорода, из-за которых погибли десятки гражданских лиц, в том числе дети.

«Таким образом, Мальта и секретариат ОБСЕ продолжают курс на форсированное обрушение организации, попирая свои мандаты», — заявили в постпредстве.

Ранее постпредство России призвало ОБСЕ отреагировать на обстрел Белгорода.

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