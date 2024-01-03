Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в лице генсека Хельги Шмид и председательствующей в ней Мальты заняло сторону Киева, не осудив обстрелы Белгорода со стороны ВСУ.

Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале постпредства России при ОБСЕ.

Отмечается, что Мальта продолжает курс на предвзятые оценки касательно специальной военной операции.

В постпредстве отметили, что генсек ОБСЕ приняла сторону преступного киевского режима и никак не осудила варварские ракетные атаки Белгорода, из-за которых погибли десятки гражданских лиц, в том числе дети.

«Таким образом, Мальта и секретариат ОБСЕ продолжают курс на форсированное обрушение организации, попирая свои мандаты», — заявили в постпредстве.

Ранее постпредство России призвало ОБСЕ отреагировать на обстрел Белгорода.