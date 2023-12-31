Постпредство России призвало ОБСЕ отреагировать на обстрел Белгорода

Постоянное представительство России при ОБСЕ возмущено молчанием ряда высокопоставленных функционеров в организации на фоне украинского обстрела Белгорода.

«Мы возмущены молчанием функционеров ОБСЕ, в частности северомакедонского действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи и генерального секретаря Хельги Шмид, относительно преднамеренного обстрела киевским режимом жилых кварталов Белгорода», — говорится в заявлении миссии в Telegram.

Российское постпредство призвало ОБСЕ принципиально отреагировать на украинский акт агрессии.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.