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Постпредство России призвало ОБСЕ отреагировать на обстрел Белгорода

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Постоянное представительство России при ОБСЕ возмущено молчанием ряда высокопоставленных функционеров в организации на фоне украинского обстрела Белгорода.
Постпредство России призвало ОБСЕ отреагировать на обстрел Белгорода
  • РИА Новости

«Мы возмущены молчанием функционеров ОБСЕ, в частности северомакедонского действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи и генерального секретаря Хельги Шмид, относительно преднамеренного обстрела киевским режимом жилых кварталов Белгорода», — говорится в заявлении миссии в Telegram.

Российское постпредство призвало ОБСЕ принципиально отреагировать на украинский акт агрессии.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.

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