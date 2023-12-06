Ренессанс рыболовной промышленности: на экспозиции «Есть своё!» посетители продегустировали блюда из морепродуктов

На ВДНХ в рамках международного форума «Россия» посетители могут не только ознакомиться с традициями регионов страны, получить широкое представление об успехах каждого из 89 субъектов РФ в сферах науки, спорта, технологий и сельского хозяйства, но и поучаствовать в интерактивных квестах, а также попробовать на вкус различные деликатесы, включая блюда из морепродуктов на экспозиции «Есть своё!». Мероприятие продлится до 12 декабря.

В рамках Международной выставки-форума «Россия» проходит экспозиция «Есть своё!». Мероприятие организовано Министерством сельского хозяйства РФ вместе с Росрыболовством, Россельхознадзором, Росагролизингом, Объединённой зерновой компанией и Россельхозбанком.

Масштабная экспозиция представлена на площадках шести павильонов, где зрители могут увидеть в том числе модель современной деревни — «Ново-Простоквашино» — с развитой инфраструктурой, начиная с теплицы и заканчивая зоной для развлечения и аграрным предприятием «Печкино». Организаторы отмечают, что не только городская среда, но и сельская местность комфортна для жизни, работы и ведения бизнеса.

Вместе с тем гости могут не только ознакомиться, но и проверить на себе достижения российской аграрной отрасли с помощью интерактивных мастер-классов и квестов. В частности, пообщаться с животными — овцами, оленями, альпака — и приготовить хлебобулочные изделия.

Игровые мероприятия в выставочном зале сопровождаются образовательными: в рамках экспозиции «Зерно» и «Экспорт» посетителей знакомят с семью основными зерновыми культурами, выращиваемыми в России. На инсталляции пшеничного поля и макете зернового терминала можно проследить путь зерна с момента селекции и подготовки почвы до его экспорта в разные страны мира, что отражено на интерактивной карте.

Кроме того, в павильоне №51 открыт дегустационный зал. Ради удобства посетителей организаторы увеличили время посещаемости.

«Здесь вы сможете осмотреть нашу выставку «Путь зерна», получить ценные подарки и продолжить своё путешествие по павильону. А также у нас есть прекрасный дегустационный зал, в котором предлагается ознакомиться с различными видами рыбы и морепродуктов, которые были выловлены в России. Цена — очень демократичная (всего 150 рублей), но количество мест ограничено, поэтому мы сделали дегустацию не один, а пять раз в день», — рассказала организатор экспозиции «Есть своё!».

В ходе дегустационного тура гости могут не только отведать рыбные деликатесы, например салат из командорского кальмара с ламинарией и цитрусовой заправкой или пасту с морепродуктами, но и узнать о стремительном развитии рыболовной промышленности в России. Организаторам удалось информационно обогатить экспозицию и сделать её интересной.

«Сегодня российская рыболовная промышленность переживает очередной ренессанс. И на Дальнем Востоке, и на Севере, и на больших сибирских реках — везде этот бизнес развивается стремительно. Новые технологии внедряются, прокачивается логистика, усиливается конкуренция», — отметил ведущий мероприятия.

Посетителям рассказывают о происхождении одного из самых древних супов, который готовят примерно с XII века, — ухи и предлагают вариант блюда из трески, сайды и камбалы. На горячее подают филе горбуши с пряными травами и миникартофелем. Все продукты произведены в разных регионах России.

«К счастью, мы можем себе позволить не есть то, что не соответствует высоким стандартам, учитывая изобилие российских природных ресурсов. Всё только лучшее, — подчеркнул ведущий. — Не случайно за рубежом так ценятся именно российская рыба, кальмары, моллюски, икра. Всё это по-прежнему идёт на экспорт, и поток только растёт».

Экспозиция «Есть своё!»

Между тем шеф-повара поделились рецептами приготовленных ими блюд: только из одной горбуши, которую тоннами вылавливают на Камчатке, можно сварить, обжарить или испечь десятки различных угощений.

Международная выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября для демонстрации главных достижений регионов РФ в сферах энергетики, промышленности, строительства, технологии, науки, спорта, культуры, а также агропромышленного комплекса и в других отраслях. За месяц на ней побывали свыше 2 млн человек. Экспозиция продлится до 12 декабря.

Галерею «Достижения России» посетил и президент Владимир Путин, который также встретился с волонтёрами и пообщался с юными гостями мероприятия.

Кроме того, на выставке, куда приехал татарский Дед Мороз, состоялись дни разных регионов России — Республики Башкортостан, Чувашии и других.