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Путину показали макет советского бункера для наблюдения за атомными испытаниями

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Российский лидер Владимир Путин в ходе посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ осмотрел часть экспозиции, посвящённой атомной отрасли.
Путину показали макет советского бункера для наблюдения за атомными испытаниями
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что главред телепрограммы «Страна Росатом» Михаил Полунин показал главе государства копию кабинета Иосифа Сталина.

В этой части экспозиции начинается рассказ о рождении атомной отрасли в Советском Союзе — о том, как Соединённые Штаты применили первую атомную бомбу в Японии и как СССР занялся срочным созданием собственного аналогичного оружия, и о том, как велись поиски урана, сказано в материале.

Кроме того, президенту показали макет бункера, из которого в СССР наблюдали за испытаниями советской атомной бомбы. Так, Полунин нажал на планшете на кнопку — и на экране был проигран взрыв, за которым можно было смотреть через щель в стене.

По его словам, расстояние составляло 10 км, но щели не было, и там всё было засыпано землёй: «земля затряслась, они почувствовали».

Кроме того, Путину продемонстрировали макет первой атомной бомбы в СССР.

Ранее сообщалось, что президент России впервые приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве.

Он осмотрел галерею «Достижения России» — футуристичный 166-метровый тоннель, в котором размещена информация об основных достижениях государства в разных сферах.

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