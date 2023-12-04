Путину показали макет советского бункера для наблюдения за атомными испытаниями
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что главред телепрограммы «Страна Росатом» Михаил Полунин показал главе государства копию кабинета Иосифа Сталина.
В этой части экспозиции начинается рассказ о рождении атомной отрасли в Советском Союзе — о том, как Соединённые Штаты применили первую атомную бомбу в Японии и как СССР занялся срочным созданием собственного аналогичного оружия, и о том, как велись поиски урана, сказано в материале.
Кроме того, президенту показали макет бункера, из которого в СССР наблюдали за испытаниями советской атомной бомбы. Так, Полунин нажал на планшете на кнопку — и на экране был проигран взрыв, за которым можно было смотреть через щель в стене.
По его словам, расстояние составляло 10 км, но щели не было, и там всё было засыпано землёй: «земля затряслась, они почувствовали».
Кроме того, Путину продемонстрировали макет первой атомной бомбы в СССР.
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