Российский президент Владимир Путин впервые приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве.

Президент осмотрел галерею «Достижения России» — футуристичный 166-метровый тоннель, в котором размещена информация об основных достижениях России в разных сферах.

Также глава государства посетит павильоны, в которых представлены достижения всех российских регионов.

RT ведёт прямую трансляцию.

Кроме того, Путин 4 декабря примет участие в церемонии награждения победителя номинации «Волонтёр года — 2023» в рамках международной премии «Мы вместе», которая пройдёт на ВДНХ.

Открытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве состоялось 4 ноября. Она продлится 161 день — до 12 апреля 2024 года. На выставке представлено более 130 экспозиций и 13 экскурсионных маршрутов более чем с 500 экскурсиями ежедневно.