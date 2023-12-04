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Песков: Путин сегодня посетит выставку-форум «Россия» на ВДНХ

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Российский президент Владимир Путин сегодня впервые посетит выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве.
Песков: Путин сегодня посетит выставку-форум «Россия» на ВДНХ
  • РИА Новости

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что глава государства 4 декабря примет участие в церемонии награждения победителя номинации «Волонтёр года — 2023» в рамках международной премии «Мы вместе». По словам пресс-секретаря, церемония пройдёт на ВДНХ.

«И также президент посетит выставку», — рассказал Песков.

Ранее сообщалось, что двухмиллионный посетитель международной выставки-форума «Россия» получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС.

4 ноября состоялось открытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Она продлится 161 день — до 12 апреля 2024 года. На выставке представлены более 130 экспозиций и 13 экскурсионных маршрутов более чем с 500 экскурсиями ежедневно.

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