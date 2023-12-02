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Двухмиллионный гость форума «Россия» посетит экскурсию на Саяно-Шушенской ГЭС

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Двухмиллионный посетитель международной выставки-форума «Россия» Марат Сабитов из Казани, который приехал на ВДНХ со своей супругой Марией, получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС.
Двухмиллионный гость форума «Россия» посетит экскурсию на Саяно-Шушенской ГЭС
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Пару поздравили в павильоне №46 «Энергия жизни» Министерства энергетики России в зале «Энергия будущего». 

АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», Минэнерго и ПАО «РусГидро» подарили Марату и Марии сертификат на экскурсию на самую мощную электростанцию России — Саяно-Шушенскую ГЭС.

Для семьи это стало символичным, поскольку Марат работает в энергетической сфере.

«Мы приехали на выставку-форум по приглашению. Она грандиозная — представлены традиции народов, республик. Ты живёшь в одном городе и не видишь всего этого. Больше всего понравились инновационные технологии, как представлено наше будущее», — рассказал он.

Заместитель гендиректора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Ольга Бинда рассказала, что организаторы выставки-форума будут поддерживать Марата и Марию в организации поездки.

«Выставка-форум «Россия» — территория благодарности и место, где сбываются мечты. Надеюсь, что ваша мечта сбылась», — отметила она.

В свою очередь, гендиректор Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексей Кулапин заявил, что посещение Саяно-Шушенской ГЭС поможет сформировать гордость за Россию, так как это самая большая по выработке «зелёной» электроэнергии гидроэлектростанция России.

Помимо индивидуальной экскурсии на ГЭС и посещения Абакана, паре подарили билеты и трёхдневное проживание в местной гостинице. 

Ранее сообщалось, что новогодняя иллюминация из 360 тыс. огней зажглась на 90 ёлках на выставке «Россия».

Каждая ель отражает свой регион и украшена в стиле национальных художественных промыслов.

1 декабря на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошёл День Республики Чувашия.

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