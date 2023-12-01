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Новогодняя иллюминация из 360 тысяч огней зажглась на 90 ёлках на выставке «Россия»

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Новогодняя иллюминация из 360 тыс. огней зажглась на 90 ёлках на выставке «Россия». Галерея ёлок уникальна и имеет шанс попасть в Книгу рекордов. Каждая ель отражает свой регион и украшена в стиле национальных художественных промыслов, а последняя ёлочка сияет в честь самой выставки.
Новогодняя иллюминация из 360 тысяч огней зажглась на 90 ёлках на выставке «Россия»
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

«Это то, что мы делали вместе с руководителями регионов нашей страны — 90 ёлок. 89 из них представляют все регионы России и ещё одна — самая главная ёлка», — сказал гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Выставка «Россия» на ВДНХ работает со вторника по воскресенье, посещение всех павильонов бесплатное. Узнать больше о мероприятиях вы можете в разделе «Афиша» на сайте Russia.ru.

Ранее открытый урок для участниц Молодёжного клуба Русского географического общества (РГО) «Горизонт» пансионата Минобороны России прошёл на стенде РГО на форуме «Россия».

Преображение ВДНХ в период проведения международной выставки-форума «Россия» показали с высоты птичьего полёта.

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