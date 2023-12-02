В рамках выставки «Россия» на ВДНХ прошёл День Чувашии

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 1 декабря прошёл День Республики Чувашия.

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что республика представлена на выставке со слоганом: «Чувашия благодарит».

«Исходили из двух основополагающих смыслов в этом слогане: «Чувашия благодарит» и «Чувашия благо дарит». Чувашия благодарит президента и правительство России за национальные проекты и государственные программы, в рамках реализации которых мы создаём современные условия жизни для жителей Чувашии как в городе, так и сельских населённых пунктах», — рассказал он.

По его словам, республика, как и любой субъект РФ, имеет свои особенности, но есть и те составляющие, которые, по его словам, являются уникальными.

«В частности, это производство электротехники. Здесь мы конкурируем с ведущими компаниями», — заявил глава региона.

Он также подчеркнул, что туризм приобретает одно из стратегических направлений деятельности правительства каждого субъекта страны.

Этой теме было посвящено выездное заседание комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, участие в котором принял зампред правительства Чувашии Дмитрий Краснов.

«У нас есть огромный потенциал. Он определяется богатым культурным, историческим, природным наследием. Может быть, есть смысл подумать о поддержке в приобретении и средств доставки туристов, и о субсидировании туристических перевозок», — объяснил Краснов.

© Алексей Иванов

Кроме того, Чувашия инициировала акцию «Мы вместе»! В зоне культурных инициатив гости праздника и артисты все вместе спели гимн России.

Важным событием выставки стало вручение награды «Российское дерево года 2023». В этом году победителем стала Чувашия.

372-летний дуб, который растёт на территории Моргаушского муниципального округа республики, имеет очень важное культурно-историческое и научное значение.

Отмечается, что он внесён в национальный реестр старовозрастных деревьев России и имеет всероссийский статус «Дерево — памятник живой природы».