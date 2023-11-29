На выставке «Россия» на ВДНХ 1 декабря пройдёт день Чувашской Республики

В рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 1 декабря пройдёт день Чувашской Республики.

В этот день будет представлен потенциал республики в различных направлениях. Представители расскажут о достижениях региона, а также о том, как планируют его развивать дальше.

Каждый гость дня Чувашии может стать участником акции «Мы — вместе», понаблюдать за чувашским национальным обрядом бракосочетания.

Также планируется презентация продукции сельхозпроизводителей, народных художественных промыслов, проведение мастер-классов по приготовлению национальных блюд.

Кроме того, совместно с комитетом Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры будет обсуждаться развитие автотуризма в стране.

В рамках дня Чувашской Республики на сцене ВДНХ можно будет посмотреть академические и эстрадные концертные программы.

© Администрация главы Чувашии

Напомним, что гостей международной выставки-форума встречает инсталляция по мотивам вышитой карты России.

Генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова рассказала, что инсталляция «Живая карта» состоит из кинетических элементов, где разместятся все 89 субъектов России.

В 1939 году на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке была представлена первая вышитая карта Чувашской АССР. Над картой в течение года работали мастерицы альгешевской фабрики «Паха тере». Сейчас она хранится в Музее чувашской вышивки.

В 2022 году при поддержке Министерства культуры России и Федерального агентства по делам национальностей вручную была вышита карта всей России. Присоединились к проекту и новые регионы страны — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.