Томский торт и поездка на Байкал: как в Москве проходит международная выставка-форум «Россия»

На ВДНХ в Москве проходит международная выставка-форум «Россия», участниками которой стали все 89 субъектов Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, крупные корпорации, представители других стран, а также общественные организации. Выставка проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

На ней представлены 129 экспозиций, а общая площадь выставочного пространства превышает 90 тыс. кв. м.

В первый день на территории ВДНХ состоялись концерты, образовательные мероприятия и мастер-классы, открытие новых павильонов и презентации. С момента открытия выставку посетили 868 540 тыс. человек.

Одним из центральных событий первого дня стало представление «Портал в будущее», в котором приняли участие Лариса Долина, Юлианна Караулова, SHAMAN и Наталья Подольская. Также посетители приняли участие в масштабном танцевальном флешмобе одновременно на десяти площадках ВДНХ.

Международная выставка-форум «Россия»

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов назвал главным достижением современной России переход сознания граждан к сильной устремлённости в будущее.

5 ноября он выступил на просветительском марафоне «Знание.Первые» Российского общества «Знание», который проходит в рамках международной выставки-форума «Россия».

«Сегодня мы гордимся тем, что среди многих достижений нашей страны видим изменение настроя людей, их сильную устремлённость в будущее. Это очень важный мотив. Ведь если посмотреть, откуда мы шли, то это действительно была какая-то безысходность. И этот переход к устремлённости, совершённый за четверть века, — вот самое сильное впечатление», — отметил Белоусов.

В ходе выставки-форума, которая продлится до 12 апреля, запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. Пройдут Дни регионов России, в рамках которых субъекты продемонстрируют свой экономический, культурный и туристический потенциал. Кроме того, планируется провести торжественные церемонии бракосочетания по национальным традициям.

РИА Новости

Так, в 2024 году с 15 января по 9 февраля пройдут Дни российской экономики. С 12 февраля по 7 марта пройдёт Форум национальных достижений.

В рамках гастрономических фестивалей посетители познакомятся с разнообразием и особенностями кухонь российских народов. Ярмарка предложит посетителям широкий выбор товаров российских регионов: продукты, сувениры ручной работы, музыкальные инструменты, предметы одежды.

В рамках экспозиций на наглядных примерах будут продемонстрированы такие передовые достижения, как Крымский мост, Русский мост, Москва-Сити; центры «Сириус» и «Сколково»; атомный ледокол «Ленин», научное судно «Академик Трёшников», самолёт МС-21; перинатальные центры, национальный медицинский центр им. Алмазова, центр нейрохирургии им. Бурденко; «Госуслуги», цифровые экосистемы «Яндекс» и «Сбер»; курорты «Архыз», «Роза Хутор», «Домбай», «Шерегеш», «Красная Поляна», «Манжерок»; космодром Восточный, спутник «Арктика-М».

РИА Новости

Россия на карте

Гостей международной выставки-форума встречает инсталляция по мотивам вышитой карты России.

Генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова рассказала, что инсталляция «Живая карта» состоит из кинетических элементов, где разместятся все 89 субъектов России.

«Как выставка «Россия» показывает всё богатство регионов через экспозиции, так и вышитая карта отражает культурное многообразие через узоры. Поэтому мы решили представить её в виде арт-объекта, который будет встречать наших гостей прямо перед входом на ВДНХ», — сообщила Виртуозова.

РИА Новости

В 1939 году на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке была представлена первая вышитая карта Чувашской АССР. Над картой в течение года работали мастерицы Альгешевской фабрики «Паха тере». Сейчас она хранится в Музее чувашской вышивки.

В 2022 году при поддержке Министерства культуры России и Федерального агентства по делам национальностей вручную была вышита карта всей России. Присоединились к проекту и новые регионы страны — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Министр культуры Чувашии Светлана Каликова отметила, что вышитая карта России была создана с помощью мастеров со всей страны. Сейчас она часть музейного фонда Российской Федерации и хранится в Чувашском национальном музее.

«Для нас большая честь, что детище Чувашии получило столь высокую оценку, признано символом единства и культурного многообразия нашей страны и станет визитной карточкой такого масштабного проекта, как международная выставка-форум «Россия», — отметила Каликова.

Чувашия представит на выставке свой культурный, туристский, инвестиционный, промышленный потенциал — всё, чего достигла республика за последние 20 лет в составе большой российской семьи.

Путешествия

А вот на стенде Иркутской области будут разыгрывать поездку на Байкал.

«Состоится розыгрыш туристической путёвки на Байкал, представляющей комплексный туристический продукт, также будут разыграны ещё 12 путёвок на проживание, экскурсии и другие услуги», — рассказала руководитель Агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Определят победителей при помощи случайной генерации чисел 14 ноября в павильоне №75 у стенда региона.

Кроме того, на выставке запланированы презентация туристического потенциала, деловые мероприятия и встречи с региональными туроператорами.

Стенд Краснодарского края предлагает посетителям виртуальное путешествие и активные развлечения. Благодаря виртуальным технологиям можно будет увидеть достопримечательности региона и полюбоваться красотами природы, а также узнать о современных достижениях края. Гости смогут сделать селфи на фоне знаменитого Крымского моста, отправиться в виртуальный тур на сыроварню или винодельню.

«Наш край — один из лидеров социально-экономического развития. Нам есть что показать и чем гордиться. На выставке «Россия» мы представим инновации и достижения в промышленности, сельском хозяйстве, санаторно-курортной отрасли, образовании, здравоохранении, культуре и спорте», — рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

РИА Новости

Уникальный белокаменный стенд приготовила Владимирская область. В нём сочетаются традиционное зодчество и современность.

Задача экспозиции региона — представить свою историю и современные достижения. В основе — белокаменный шедевр XII века, известный во всём мире владимирский храм Покрова на Нерли.

«Мы создали современное прочтение этого храма, который будет представлять белокаменные порталы с цифровыми технологиями», — рассказала руководитель проекта стенда Владимирской области Ольга Семоненко.

Воронежская область, в свою очередь, представляет иммерсивное видеошоу с полным погружением в виртуальную реальность.

Видеопроект подарит гостям настоящее приключение: в виртуальной реальности их ждут прыжок с парашютом, запуск в космос ракеты и красочный салют. А главное, не покидая ВДНХ, можно будет увидеть Воронежскую область.

Гастрономический потенциал

В рамках гастрономических фестивалей на выставке приготовят гигантский торт весом 45 кг и диаметром полтора метра. Гости смогут попробовать фирменное лакомство Томской области.

Кондитер Анастасия Чаркова на глазах гостей будет готовить медовый торт с кедровым грильяжем, кулями из жимолости и заварным кремом на основе иван-чая. Необычный десерт уже давно стал фирменным угощением Томской области.

Кроме того, лакомства со всей страны ждут гостей на ярмарке, где фермеры будут продавать свою лучшую продукцию: сыры, мёд, колбасы и многое другое.

РИА Новости

Проводники

Более 2 тыс. гидов — участников конкурса «Проводники смыслов» помогают гостям узнать о достижениях и успехах родной страны.

В течение шести месяцев в интерактивном формате экскурсоводы будут рассказывать посетителям о важных столетиях российской истории и достижениях страны в XXI веке.

Помимо упомянутых экскурсионных маршрутов, для гостей запланировано театрализованное представление в формате многоголосого аудиоспектакля с участием актёров.

Ежедневно с посетителями будут общаться около 50 экскурсоводов, которые расскажут о программе мероприятия и ответят на вопросы посетителей.

Экскурсии по выставке будут проходить на шести языках: русском, английском, испанском, французском, китайском и арабском.

На сайте russia.ru работает афиша событий международной выставки-форума «Россия», а также открыта регистрация на экскурсии. Для удобства гостей мероприятия раздел будет регулярно обновляться.