Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве. Выставка продлится 161 день — до 12 апреля 2024 года.

Главной целью выставки является демонстрация достижений России, величия её истории и будущего, ключевых проектов и разработок компаний, организаций и российских регионов.

На ВДНХ представлены 89 регионов России, все органы исполнительной власти, крупнейшие компании, государственные корпорации и общественные организации. Посетители могут увидеть 131 экспозицию, ознакомиться с более 1,5 тыс. изделий.

Образовательная программа включает лекции, практикумы, тренинги, круглые столы, семинары, викторины, мастер-классы, презентации и другие события. Просветительский марафон «Знание. Первые» является ключевым мероприятием этой программы, он проходит с 4 по 6 ноября.

Культурно-развлекательная программа выставки предусматривает концерты, фестивали, экскурсии, мастер-классы. В том числе состоится фестиваль «Россия — территория вкуса», на котором представят достижения и многообразие российской гастрономии. Также в универмаге в рамках выставки представлена продукция более 700 производителей, в том числе российские бренды одежды, пройдёт ярмарка фермерской продукции и виноделов.

На выставке представлены галерея «Достижения России» — футуристичный 166-метровый тоннель, в котором размещена информация об основных достижениях России в разных сферах, и инсталляция «Живая карта России», в рамках которой воспроизводятся различные видеоматериалы о стране.

Кроме того, с 9 ноября по 14 января состоятся Дни регионов, во время которых будут представлены достижения, экономический и культурный потенциал российских субъектов.

Вход на выставку бесплатный. При этом для посещения отдельных мероприятий необходимо будет зарегистрироваться на официальном сайте. Выставка будет работать со вторника по четверг с 10:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 22:00. Понедельник — выходной.

Подробнее о выставке читайте в официальном Telegram-канале мероприятия.