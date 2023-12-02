Татарский Дед Мороз торжественным парадом проехал по выставке «Россия»
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Он выслушал новогодние стихи от собравшихся детей и вручил им сладкие подарки.
Также на главной сцене коллектив «Ак-тирме» исполнил татарские частушки и песни. Помощники Кыш Бабая устроили викторину и наградили самых эрудированных. В конце мероприятия все присутствующие водили хоровод.
Фестиваль Дедов Морозов проводится в рамках выставки каждые выходные до 24 декабря.
Ранее сообщалось, что почта Деда Мороза начнёт работу 30 ноября на ВДНХ.