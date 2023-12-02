Татарский Дед Мороз торжественным парадом проехал по выставке «Россия»

Татарский Дед Мороз (Кыш Бабай) проехал по выставке «Россия» торжественным парадом, говорится в сообщении Telegram-канала выставки.

Он выслушал новогодние стихи от собравшихся детей и вручил им сладкие подарки.

Также на главной сцене коллектив «Ак-тирме» исполнил татарские частушки и песни. Помощники Кыш Бабая устроили викторину и наградили самых эрудированных. В конце мероприятия все присутствующие водили хоровод.

Фестиваль Дедов Морозов проводится в рамках выставки каждые выходные до 24 декабря.

Ранее сообщалось, что почта Деда Мороза начнёт работу 30 ноября на ВДНХ.