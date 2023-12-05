Зимний сабантуй, парад Снегурочек и квартира от главы региона: как Башкирия провела День Республики на выставке «Россия»

3 декабря на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве прошёл День Республики Башкортостан. Несмотря на снегопад, гости экспозиции смогли погрузиться в атмосферу башкирского колорита. Рассказываем, чем запомнился праздник.

С самого утра 3 декабря на ВДНХ начал работу фестиваль «Терра Зима». Одним из самых ярких его эпизодов стал парад Снегурочек. Герои Нового года строем под зажигательные песни сопроводили гостей экспозиции к павильону №75. Там перед входом развернулась настоящая башкирская деревня с юртами, резиденцией Кыш Бабая (башкирский Дед Мороз. — RT) и даже тиром для стрельбы из лука. Среди украшений — выставка самоваров, самый старый из которых был изготовлен ещё в 1890 году. Кстати, в самоварах варили чай, чтобы не дать гостям замёрзнуть.

© Пресс-служба Дня Республики Башкортостан

Сабантуй начался с прибытия главы Башкортостана Радия Хабирова, которого встретил Кыш Бабай. Он угостил руководителя региона мёдом, показал ему лавки с уникальными товарами ручной работы — пуховыми шалями, варежками, кожаной обувью и головными уборами в традиционном башкирском стиле, а затем предложил загадать желание у новогодней ёлки.

«Про Башкортостан можно много говорить. Многие называют его сердцем Евразии, кто-то говорит, что это жемчужина Южного Урала, кто-то называет его краем курая. Это всё красивые романтические названия. Но главная ценность Башкортостана — это его люди, огромный многонациональный народ — более 4 млн человек. Вы, наверное, помните замечательные слова президента России, который как-то сказал, что в Башкортостане, как в капле воды, отражается вся наша Россия с её многообразием культур, религий, языков, с дружбой народов», — заявил на открытии Дня Республики Хабиров.

Молодые и красивые: на ВДНХ сыграли самую пышную башкирскую свадьбу

В самом большом павильоне ВДНХ на глазах у сотен гостей экспозиции и под прицелом телекамер прошёл башкирский свадебный обряд. Вместе с фольклорным ансамблем посетители выставки получили уникальную возможность погрузиться в атмосферу национального праздника. Молодожёнами стали Загир и Юлия Сафаргалины.

© Пресс-служба Дня Республики Башкортостан

Вступивших в брак поздравил глава, назвав молодожёнов олицетворением Башкортостана.

«Мы хотим, чтобы вы были счастливы. В республике более 50 тыс. многодетных семей, и мы будем рады, если вы к ним присоединитесь», — заявил Хабиров.

В качестве подарка молодожёны получили из рук главы сертификат на покупку квартиры в Уфе. Новобрачные признались, что рады представлять Башкортостан на таком масштабном событии, показать традиции своего народа — большая честь для них.

Удивляли башкиры и своей национальной кухней. Уфимские повара испекли огромный учпучмак весом более 100 кг, а также провели мастер-классы по приготовлению национальных башкирских блюд: бешбармак, зур бэлеш, губадия и презентовали десерты и мясные деликатесы из конины. Также в 250-литровом казане башкирские повара приготовили бешбармак из 120 кг мяса.

Давай социальный туризм как вид экспорта!

Башкортостан — это не только про развлечения. На выставке был представлен проект «Башкирское долголетие», который направлен на повышение качества жизни пенсионеров.

© Пресс-служба Дня Республики Башкортостан

По словам премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова, за три года реализации проекта был получен большой отклик от граждан старшего поколения, а сегодня проект объединяет около полумиллиона жителей республики.

«Мы стараемся расширять перечень географических точек. С этого года в проекте не только внутренний туризм, но и туры в Беларусь и Абхазию. Помимо туризма, для пенсионеров создают условия для занятий спортом и творчеством, делают более доступной медицину. Также для людей предпенсионного возраста проводят обучение профессиям», — заявил Назаров.

В День Башкортостана республика также организовала мастер-классы по изготовлению украшений и сувениров, трансформационные игры, выступление участников башкирского фестиваля творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!».

Космолёт, устремленный в будущее

© Пресс-служба Дня Республики Башкортостан

Стенд Башкортостана выполнен в необычном формате — в виде космического корабля. Он полностью напечатан на 3D-принтере. Выбор космической тематики для Башкортостана неслучаен. Космонавты едят башкирский мёд, в регионе создавали компоненты для ракет и спутников. Также в рекреационных зонах Башкортостана космонавты восстанавливаются после полётов.

На стенде размещены интерактивные экраны, позволяющие по достоинству оценить красоты республики, а также познакомиться с достижениями и смелыми проектами региона в сфере экономики, промышленности и науки.

«Башкортостан занимает четвёртое место в национальном рейтинге инвестиционного климата. Третий год подряд регион входит в пятёрку лидеров. Также республика три года подряд попадает в топ-3 по эффективности промышленной политики. Наш стенд символизирует движение к новым достижениям и инновациям вместе со всей страной», — заявил первый вице-премьер экономразвития и инвестполитики Башкортостана Рустам Муратов.

Башкирский стенд — это зона не просто для развлечения, но и для делового общения. В день региона космолёт посетили представители Белоруссии, Казахстана, Турции и Индии, чтобы поддержать Башкортостан.

«По итогам девяти месяцев в топ-10 стран по внешнеторговому обороту Башкортостана вошли Китай, Турция, Казахстан, Белоруссия, ОАЭ, Латвия, Узбекистан, Киргизия, Нидерланды и Германия. Это наши основные партнёры, на их долю пришлось более 70% взаимного товарооборота региона. Наше сотрудничество носит разносторонний характер, поскольку мы развиваем отношения не только в экономической сфере, но и в культурной», — заявила руководитель внешнеэкономического ведомства региона Маргарита Болычева.

Отметим, что план мероприятий на стенде Башкортостана расписан до конца работы выставки. С 5 по 10 декабря здесь пройдут дни стран — партнёров республики, а далее будут мероприятия под эгидой «Инвестируй в Башкортостан» и «Башкортостан промышленный».