Над территорией Богородского городского округа: в МО РФ заявили об уничтожении украинского БПЛА в Московской области

Дежурные средства ПВО в Московской области пресекли очередную попытку террористической атаки со стороны киевского режима с применением БПЛА, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, беспилотник был уничтожен над территорией Богородского городского округа около 01:00 мск. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что, по предварительной информации, разрушений и пострадавших в результате падения обломков не зафиксировано.

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Московской области. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, инцидент произошёл 19 ноября в 01:00 мск.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области», — заявили в ведомстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале также сообщил о пресечении попытки атаки в Богородском городском округе.

Также на russian.rt.com Пресечены попытки террористических атак: над Брянской областью и в районе Крыма сбито пять украинских беспилотников

«Разрушений и пострадавших в результате падения обломков, предварительно, нет. На месте работают экстренные службы», — написал Собянин.

Киевский режим неоднократно предпринимал попытки атаковать объекты в Москве с помощью беспилотников. О недавнем таком инциденте в Минобороны России сообщили 10 ноября, когда два украинских БПЛА было перехвачено над территорией Смоленской и Московской областей.

Ещё одна попытка атаки по объектам на территории Москвы и Московской области фиксировалась 7 октября. Дежурные средства ПВО тогда уничтожили беспилотник самолётного типа над территорией Истринского городского округа Московской области.

Архивное фото

РИА Новости

Собянин тогда уточнил, что сбитый летательный аппарат направлялся на Москву. Кроме того, глава городского округа Истра Татьяна Витушева заявила, что уничтоженный средствами ПВО беспилотник нёс контейнер, в котором находилась взрывчатка массой 10 кг в тротиловом эквиваленте.

Помимо этого, 17 сентября МО сообщало о двух попытках атак беспилотников в Московском регионе — над территориями Домодедовского и Истринского округов.

Наряду с этим 7 сентября один украинский беспилотник был уничтожен над Раменским районом Московской области. Глава Раменского городского округа Николай Ханин тогда заявил, что взрыв БПЛА произошёл на уровне верхних этажей многоквартирного дома. В результате были выбиты стёкла в квартирах, также повреждено четыре автомобиля, однако пострадавших не было.

Также по теме «Координация боевых действий»: как в России совершенствуются системы управления ПВО На международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow впервые представлен модернизированный комплекс управления расчётами ПЗРК...

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что регионы Центрального федерального округа в связи с обострением угроз усилили противовоздушную оборону.

«Оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона. Организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам», — приводит его слова от 16 ноября РИА Новости.

Наряду с этим Патрушев уточнил, что правительство России предоставило граничащим с Украиной регионам средства для обустройства линий территориальной обороны.

По данным Минобороны России, за период с 11 по 17 ноября ВС РФ в рамках специальной военной операции на Украине уничтожили 198 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в начале ноября работу расчётов ПВО отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Согласно приведённым им данным, за предшествующий месяц силы ПВО уничтожили свыше 1,4 тыс. средств воздушного нападения противника.