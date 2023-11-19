Над территорией Богородского городского округа: в МО РФ заявили об уничтожении украинского БПЛА в Московской области
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Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Московской области. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, инцидент произошёл 19 ноября в 01:00 мск.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области», — заявили в ведомстве.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале также сообщил о пресечении попытки атаки в Богородском городском округе.Также на russian.rt.com Пресечены попытки террористических атак: над Брянской областью и в районе Крыма сбито пять украинских беспилотников
«Разрушений и пострадавших в результате падения обломков, предварительно, нет. На месте работают экстренные службы», — написал Собянин.
Киевский режим неоднократно предпринимал попытки атаковать объекты в Москве с помощью беспилотников. О недавнем таком инциденте в Минобороны России сообщили 10 ноября, когда два украинских БПЛА было перехвачено над территорией Смоленской и Московской областей.
Ещё одна попытка атаки по объектам на территории Москвы и Московской области фиксировалась 7 октября. Дежурные средства ПВО тогда уничтожили беспилотник самолётного типа над территорией Истринского городского округа Московской области.
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Собянин тогда уточнил, что сбитый летательный аппарат направлялся на Москву. Кроме того, глава городского округа Истра Татьяна Витушева заявила, что уничтоженный средствами ПВО беспилотник нёс контейнер, в котором находилась взрывчатка массой 10 кг в тротиловом эквиваленте.
Помимо этого, 17 сентября МО сообщало о двух попытках атак беспилотников в Московском регионе — над территориями Домодедовского и Истринского округов.
Наряду с этим 7 сентября один украинский беспилотник был уничтожен над Раменским районом Московской области. Глава Раменского городского округа Николай Ханин тогда заявил, что взрыв БПЛА произошёл на уровне верхних этажей многоквартирного дома. В результате были выбиты стёкла в квартирах, также повреждено четыре автомобиля, однако пострадавших не было.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что регионы Центрального федерального округа в связи с обострением угроз усилили противовоздушную оборону.
«Оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона. Организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам», — приводит его слова от 16 ноября РИА Новости.
Наряду с этим Патрушев уточнил, что правительство России предоставило граничащим с Украиной регионам средства для обустройства линий территориальной обороны.
По данным Минобороны России, за период с 11 по 17 ноября ВС РФ в рамках специальной военной операции на Украине уничтожили 198 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, в начале ноября работу расчётов ПВО отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Согласно приведённым им данным, за предшествующий месяц силы ПВО уничтожили свыше 1,4 тыс. средств воздушного нападения противника.