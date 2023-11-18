Российские силы ПВО сбили две ракеты «Нептун» и 20 БПЛА ВСУ
- РИА Новости
Об этом говорится в сводке ведомства.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты две противокорабельные ракеты «Нептун» и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в министерстве.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме Лозоватка в Днепропетровской области.