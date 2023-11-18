ВС России уничтожили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме Лозоватка
- РИА Новости
Об этом говорится в сводке ведомства.
«На аэродроме Лозоватка в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ», — заявили в Минобороны.
Кроме того, по данным ведомства, в районах населённых пунктов Карпиловка Киевской области и Александровка Житомирской области ВС России уничтожили два украинских арсенала с боеприпасами.
Ранее сообщалось, что ВС России поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области.