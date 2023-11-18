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ВС России уничтожили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме Лозоватка

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В Министерстве обороны России заявили, что российские войска уничтожили склад авиационных боеприпасов Вооружённых сил Украины на аэродроме Лозоватка, расположенном в Днепропетровской области.
ВС России уничтожили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме Лозоватка
  • РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства.

«На аэродроме Лозоватка в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ», — заявили в Минобороны.

Кроме того, по данным ведомства, в районах населённых пунктов Карпиловка Киевской области и Александровка Житомирской области ВС России уничтожили два украинских арсенала с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области.

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